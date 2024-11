Grande successo per il I Memorial Damiano Casali, centinaia di persone hanno ricordato il giovane ad un anno dalla scomparsa

Cerveteri, centinaia di giovani insieme per Damiano

Si è svolto nel pomeriggio di domenica 10 novembre il Primo Memorial Damiano Casali. Centinaia di giovani si sono riuniti per ricordare il giovane cerveterano scomparso un anno fa. L’iniziativa, voluta dall’associazione creata dalla famiglia e dagli amici del ragazzo, ha riunito tutti coloro che hanno voluto bene a Damiano e che, in questa giornata, hanno voluto rendergli omaggio. A fare da sfondo, un torneo di calcio a 8 nel corso del quale i ragazzi si sono sfidati, ma, soprattutto, si sono incontrati. E, forse, è questa la missione dell’associazione: rendere possibile il confronto tra realtà diverse affinché nessuno si senta isolato e incompreso.

“Il Memorial è andato molto bene – ha esordito Brenda, amica di Damiano e membro dell’APS – i ragazzi si sono divertiti ed era questo l’importante. Volevamo trasformare una tragedia, se possibile, in qualcosa di positivo per tutti coloro che hanno partecipato al ricordo di Damiano. Siamo stati bene sia in campo che fuori, abbiamo lavorato per l’associazione attraverso una serie di iniziative, cercando di condividere un momento così particolare e difficile. Come diciamo noi dell’associazione, stiamo cercando di trasformare un dolore in luce. Mi aspettavo andasse bene – ha confessato Brenda – avevo grandi aspettative. Ci sono state molte persone di tutte le età e tutte le nostre speranze hanno trovato conferma”.

E per il futuro, i ragazzi dell’associazione hanno spiegato che: “Dopo lo stop estivo, abbiamo ripreso i lavori al parco. Ci stiamo impegnando, vorremmo continuare con le raccolte fondi e con questo tipo di eventi per portare avanti grandi progetti. L’obiettivo principale sarà sempre quello di creare un luogo dove poter stare tutti insieme”.

“Voglio ringraziare i fratelli – ha concluso Brenda – Matt, Roberto, la mamma e il papà, ma, soprattutto, tutti noi amici che stiamo dando vita a qualcosa di meraviglioso”.

L’evento, svoltosi presso il centro sportivo RIM, ha ricevuto il supporto di molti imprenditori locali ed ha visto la partecipazione del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti che, a margine dell’evento, ha dichiarato: “Ho visto tantissimi giovani, a tratti, anche più di 200 persone. È stata una grande festa in ricordo di Damiano che un anno fa ci ha lasciato. Parliamo di una tragedia che sollevato tantissimi interrogativi. Ringrazio sempre la famiglia e gli amici di Damiano che ci stanno dando un grandissimo esempio perché hanno trasformato il loro dolore in qualcosa di bello: è nata l’associazione Damiano Casali, rivolta proprio ai giovani per dare loro un futuro diverso”.

“L’idea era quella di dare un luogo dove i giovani potessero fare attività insieme. Forse, la cosa che caratterizza un po’ i nostri ragazzi è la solitudine e l’isolamento, quindi è importante dare loro modo di uscire e stare insieme fornendo una prospettiva diversa. La politica, in tutto questo – ha chiosato la Gubetti – deve essere presente a sostegno di queste iniziative permettendo ai ragazzi, pieni di risorse, di trasformare le loro ambizioni in progetti concreti. Questo secondo me è quello che deve fare una buona amministrazione. Loro sanno, forse meglio di noi, quali sono i progetti che permettono di rivolgersi direttamente ai giovani”.

Per Damiano