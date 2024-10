Cerveteri, censimento della popolazione e delle abitazioni

Cerveteri. In corso la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.

Nel 2024 coinvolgerà un campione di circa 1 milione di famiglie, in 2.530 Comuni tra cui il comune di Cerveteri dove secondo quanto dichiarato dal Consigliere capo gruppo di Fratelli d’Italia, Luigino Bucchi saranno interessate circa 280 famiglie.

Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni permette di conoscere, con elevato livello di dettaglio, le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è stata ed è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

La data di riferimento delle rilevazioni del Censimento 2024 è individuata alla mezzanotte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024. Le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni che saranno impartite dall’Istat.

Le famiglie interessate dovrebbero aver gia ricevuto le lettere di invito alla compilazione.

Le famiglie coinvolte vengono estratte

dall’Istat in modo casuale dalle liste anagrafiche del Comune interessato.

Esse riceveranno in prima battuta una lettera firmata dal Presidente dell’Istat con l’invito a procedere autonomamente alla compilazione via web del questionario (le cui credenziali d’accesso sono riportate nella medesima lettera), in un secondo momento entrerà in campo il rilevatore per il recupero delle mancate risposte.

Per qualsiasi eventuale problema, per informazioni, per compilare il questionario con l’aiuto di un operatore, presso il Comune sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento, presso il quale sarà pure disponibile un computer per la redazione del questionario, qualora il diretto interessato non lo possedesse o non fosse capace di provvedere in modo autonomo alla compilazione on line.

Diritti e doveri dei cittadini

Giova ricordare che, come in ogni indagine statistica, i dati personali sono tutelati dalla legge sulla privacy in ogni fase della rilevazione: dalla raccolta alla diffusione dei dati.

I dai raccolti sono altresì tutelati dal segreto statistico, sono diffusi in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici.

E’ obbligatorio per i cittadini rispondere ai quesiti statistici. E’ prevista una sanzione in caso di rifiuto a rispondere o nel caso vengano fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete.

Tutte le persone che lavorano al Censimento sono tenute al segreto d’ufficio.

Le famiglie interessate dal Censimento potranno contattare gratuitamente un Numero Verde Istat (nazionale) 800.188.802, attivo tutti i giorni dal 1 ottobre al 23 dicembre 2024 dalle ore 9,00 alle ore 21,00, che:

risponde alle richieste di informazione e chiarimenti sulle rilevazioni, sui contenuti del questionario

fornisce chiarimenti sull’obbligo di risposta

Tramite Numero Verde non è possibile compilare il questionario.

Per la rilevazione da lista (L), nel caso di smarrimento della lettera inviata dall’ISTAT, rilascia le credenziali per la compilazione del questionario all’interessato e fornisce indicazioni sulle possibilità di compilazioni in modo autonomo o presso i Centri Comunali di raccolta.