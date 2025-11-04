In Piazza Risorgimento la cerimonia per l’Unità Nazionale e le Forze Armate. Deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti e commosso intervento della sindaca Elena Gubetti in ricordo dei militari e dei servitori dello Stato

Cerveteri celebra il 4 Novembre: una giornata di memoria e gratitudine –

Cerveteri ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una partecipata cerimonia in Piazza Risorgimento, culminata nella deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, la sindaca Elena Gubetti ha tenuto un discorso intenso e commosso, ricordando il valore della memoria e del sacrificio di chi ha donato la vita per l’Italia.

“Il 4 Novembre non è una ritualità, ma una promessa – ha dichiarato Gubetti – la consapevolezza che la libertà e la democrazia si fondano sul sacrificio di uomini e donne che hanno dato tutto per la nostra Patria”.

Nel suo intervento, la sindaca ha reso omaggio ai caduti di Cerveteri, ricordati nel Giardino della Rimembranza, e ha rivolto un ringraziamento speciale a Bruno Rinaldi per il suo costante impegno nel mantenere vivo il legame con la memoria dei caduti.

Particolari parole di affetto sono state dedicate a Fabio Morolli, agente della Polizia Locale scomparso, ai Carabinieri caduti a Castel d’Azzano, al maresciallo Giuseppe Robustelli e all’agente Aniello Scarpati.

Rivolgendosi ai giovani presenti, Gubetti ha invitato a “trasformare la memoria in impegno e responsabilità”.

“Cerveteri onora la sua storia e guarda al futuro con fiducia. Viva l’Italia, viva la Repubblica”, ha concluso.