Cerveteri, Cangemi premia Santiago Ferraro

La giovane promessa cerveterana del ciclismo Santiago Ferraro, ormai passato al professionismo con il Team Bardiani dell’Emilia Romagna, ha appena firmato un contratto che lo vedrà occupato per le prossime quattro stagioni, sarà impegnato a partire da febbraio 2025 nella squadra professional.

Continuano però i riconoscimenti per questo giovane atleta, ieri a volerlo incontrare è stato il Consigliere regionale Giuseppe Cangemi, che si è complimentato per la sua vittoria nel Gp Liberazione Juniores, e che ha voluto consegnargli una targa per i suoi successi, con gli auguri per una brillante carriera.

Durante l’incontro presente anche Lorenzo, il piccolo della famiglia, anche lui promessa del ciclismo e tifoso della Lazio, a tal proposito il Consigliere Cangemi ha invitato tutta la famiglia ad andare a vedere una partita della loro squadra del cuore.