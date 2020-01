Condividi Pin 55 Condivisioni

Al vincitore del bando del Mibact andrà un milione di euro per la realizzazione del programma presentato

Cerveteri candidata “Capitale italiana della cultura 2021”

Dopo aver conquistato il titolo regionale di Città della cultura 2020, la città etrusca ora punta ancora più in alto.

C’è anche il nome del comune cerite tra quelli che hanno deciso di partecipare al bando pubblicato dal Mibact per conquistare il titolo di Capitale italiana della Cultura 2021.

Il titolo di «Capitale Italiana della Cultura», istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini con la legge Art Bonus nel 2014, è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma presentato.