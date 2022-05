Cerveteri, calcio: ultimo sforzo per la salvezza. La tifoseria sarà decisiva

Cerveteri, la tifoseria pronta a mobilitarsi per domenica. L’ex diesse Paolacci. ” Non possiamo perdere una categoria così importante”

Per la trasferta di domenica sul campo di Aranova ai tifosi verdeazzurri sarà riservata la curva. Nelle prossime ore il club comincerà il tam tam, invitando la tifoseria a sostenere la squadra. Nei momenti complicati, pur essendo una città introversa, la tifoseria verdeazzurra non si è tirata mai indietro. Serve la spinta più importante della stagione, salvare la categoria è rilevante in termini sociali e sportivi. A guidare la carovana etrusca verso Aranova, a 18 km da Cerveteri, saranno tanti tifosi.

Cerveteri, calcio: l’ultimo sforzo per la salvezza. La tifoseria sarà decisiva

Gianluca Paolacci, volto noto in città, sta cercando di infuocare la piazza. Da ex calciatore e direttore sportivo, lui come tanti altri non vorrebbero ricevere il dispiacere di una retrocessione. “Iurato sta facendo un lavoro prezioso per la nostra città – ha detto Paolacci – questa squadra è partita malissimo, poi si è ripresa alla grande ma non è bastato per evitare il play out. Se pensiamo che 30 anni fa, sembra ieri, abbiamo raggiunto la permanenza in C2 perdendo lo spareggio di Vasto e successivamente giocando per due volte di fila un triangolare a Terni ( nella foto nel 1992) , vincendolo ai danni del Teramo, credo che sia nel nostro dna soffrire. Quindi mi auguro che domenica ad Aranova ci sia tanta gente, ci sia il sostegno della città per accompagnare il Cerveteri alla salvezza”.