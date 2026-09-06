D’Armini e Pagliuca firmano il successo davanti a 300 spettatori. Gli etruschi conquistano i primi tre punti con un primo tempo vivace e una ripresa meno brillante

Cerveteri, buona la prima: 2-0 all’Anguillara. Ora il derby a Ladispoli

Il Cerveteri comincia con una vittoria. Gli etruschi superano 2-0 l’Anguillara e danno morale alla squadra e alla tifoseria in vista del derby di domenica a Ladispoli. Davanti a 300 spettatori, la partita si decide nel primo tempo. Il vantaggio arriva intorno al decimo minuto con D’Armini, pronto a sfruttare un pallone davanti al portiere e a batterlo con un tocco delicato. Il raddoppio porta la firma di Pagliuca, che raccoglie un assist di Patrascu e trova la rete con un destro angolato.

Nella ripresa il Cerveteri subisce la pressione dell’Anguillara. Gli uomini di Morelli vanno vicini al gol con Cagnoni e Gaggia, ma il risultato non cambia. Il secondo tempo offre poche altre azioni degne di nota, con gli etruschi meno vivaci rispetto alla prima frazione. Tre punti al termine di una prova a fasi alterne, ma che permettono al Cerveteri di affrontare con fiducia la settimana del derby. Domenica la trasferta a Ladispoli, contro una squadra reduce da una sconfitta fuori casa.