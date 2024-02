Cerveteri, Bucchi (FDI): “Non ci sono guerre buone e guerre cattive”

Questo quanto evidenziato nella mozione condivisa e sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, promotore e relatore in aula Luigino Bucchi (FDI), presentata nel consiglio comunale di Cerveteri svoltosi in data 22 febbraio 2024

Cerveteri, non ci sono guerre buone e guerre cattive. La guerra è uno strumento che semina dolore e morte ovunque si combatta. Più di trenta i conflitti in corso nel mondo tra cui alcuni “dimenticati” nonostante ogni giorno; bambini, donne e uomini sono costretti a subire sofferenze e abusi di ogni genere da entrambe le parti in conflitto. Questo quanto evidenziato nella mozione condivisa e sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, promotore e relatore in aula Luigino Bucchi FDI, presentata nel consiglio comunale di Cerveteri svoltosi in data 22 febbraio 2024.

La mozione che auspica l’intensificazione dei contatti diplomatici in corso da parte del Governo italiano per raggiungere un immediato cessate il fuoco è anche un accorato appello ai cittadini della città di Cerveteri che non ha mai dimenticato i suoi caduti e le sofferenze sopportate durante gli anni dalla guerra promuovendo da sempre una cultura della pace affinché, tutti insieme attraverso i comportamenti e dedicando un po’ del nostro tempo per fare in modo che appellandosi alla giustizia, ai diritti, all’uguaglianza dei popoli e alla loro riconciliazione si raggiunga quella pace che tutti desideriamo. La mozione approvata all’unanimita’ dai consiglieri presenti, impegna il Sindaco e la Giunta a presentare progetti di educazione civica nelle scuole per “educare alla pace”, perché parlare di pace in un contesto scolastico significa promuovere una cultura pacifica e non violenta, a far stampare e distribuire una locandina da far esporre in modo visibile in tutte le attività commerciali che operano sul territorio comunale recante la scritta “Cerveteri città per la Pace”, ad esporre uno striscione sulla casa comunale e sui plessi scolastici con la dicitura “Cerveteri città per la Pace”.