Cerveteri: auto in cunetta in via Furbara – Sasso –

Ennesimo incidente in via Furbara- Sasso, nella zona che dalla Necropoli porta alla provinciale che conduce alla frazione etrusca del Sasso e di Due Casette.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto sarebbe finita in una cunetta.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale di Cerveteri.