Cerveteri, attivata una navetta per il Presepe Vivente

In occasione del presepe vivente di Cerveteri del 4, 5 e 6 gennaio, la Seatour S.p.A. ha attivato un servizio di navetta ad hoc. Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 l’autobus effettuerà il seguente percorso: cancello del Parco della Legnare (via Laudenberg) – via Settevene Palo (fermata c/o mobilificio Ricci) – via Ceretana – piazza Aldo Moro – via F. Rosati – Cimitero Vecchio – Cancello del Parco della Legnara.

Nel frattempo è arrivato anche l’invito della vicesindaca Federica Battafarano che ha scritto: “Torna, anche quest’anno, come da tradizione, il Presepe Vivente. Vi aspettiamo il 4, 5 e 6 gennaio 2024 per rivivere insieme la magia del Natale. Portate i vostri cari a vivere la bellezza di questa suggestiva rappresentazione attraverso le scene viventi della natività e l’arte dei nostri volontari che ogni anno rendono possibile il Presepe, e a cui va un sentito ringraziamento. Il 6 gennaio alle ore 16:00 ci sarà la benedizione presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore, e a seguire la sfilata verso il presepe con l’ arrivo dei Re Magi. Entrata dal Parco della Legnara via Ricci e via del Granarone a partire dalle 17:00”.

“Ci vediamo alle 17 per l’inaugurazione” ha concluso l’assessora alla cultura del comune di Cerveteri.