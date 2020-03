Condividi Pin 6 Condivisioni

COVID-19. Attivati servizi di consegne alle persone non autosufficienti

Cerveteri, Assovoce al servizio dei bisognosi –

Assovoce, da sempre al servizio della comunità di Cerveteri, scende in campo anche in questi giorni drammatici.

Giuseppe del Regno e i suoi volontari hanno predisposto un servizio di consegna a domicilio destinato soprattutto alle persone non autosufficienti che hanno bisogno di ricette mediche o di medicinali.

Ma non solo medicinali. I volontari in questi giorni sono impegnati anche nella consegna di pacchi alimentari alle persone più bisognose.

In tutto sono all’incirca 25 le famiglie, segnalate dai servizi sociali del comune di Cerveteri, che usufruiscono del servizio.

Ma non è escluso che qualora ce ne fosse il bisogno e la disponibilità, la consegna possa allargarsi.

Per ricevere informazioni o assistenza da parte dell’associazione si può contattare il numero 069940700.

Non solo: sembra si stia aprendo uno spiraglio nella vicenda della sede.

Dopo la lettera di sfratto inviata dal comune per la liberazione dei locali da parte dell’associazione un incontro col sindaco sarebbe servito a riaprire le speranze per non lasciare senza casa un’associazione che da oltre 30 anni lavora sul territorio a sostegno di tutta la popolazione.

Di Alessandro Ferri