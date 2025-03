Sono state aperte a Cerveteri le le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale per l’anno educativo 2025/2026

L’Assessora di Cerveteri Federica Battafarano comunica che sono state aperte le le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale per l’anno educativo 2025/2026. Sono disponibili n. 6 posti lattanti, n. 6 posti semi divezzi n. 4 posti divezzi. L’asilo nido “Gino Strada” sito in Via S. Ferretti s.n.c. è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che il Comune di Cerveteri rivolge ai bambini e alle loro famiglie. Il servizio accoglie i bambini residenti nel Comune di Cerveteri o che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nello stesso territorio, e che abbiano un’età compresa tra 3 mesi e i 3 anni non ancora compiuti entro l’anno educativo in cui si effettua l’iscrizione.

Le domande vengono accolte ed esaminate per la formazione della graduatoria per ciascuna sezione del nido (lattanti, semi divezzi e divezzi), finalizzate all’ammissione al servizio.

Le domande sono aperte fino al 30 Aprile 2025. Per conoscere la modalità di presentazione della domanda, i requisiti e le tariffe clicca qui.