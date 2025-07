Cerveteri, asfaltatura strade: iniziati i lavori di fresatura in Via della Lega –

“Lavori in corso a Cerveteri, un nuovo cantiere stradale!”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, affermando inoltre:

“Iniziata questa mattina la fresatura del manto di via della Lega si proseguirà poi in via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar.

Nei giorni scorsi invece, i lavori si sono concentrati su Campo di Mare e Cerenova dove sono state totalmente riasfaltate via delle Azalee, via dei Convolvoli, via Fiesole, via Satrico e via Tuscolo (qui lavori in fase di ultimazione). Questi lavori, rientrano all’interno dell’appalto di quasi un milione di euro portato avanti dall’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alle Opere Pubbliche. Una volta ultimati i lavori a Cerveteri capoluogo, ci si sposterà poi al Sasso in via Patrizi Montoro.”