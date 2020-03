Condividi Pin 0 Condivisioni

Domani la posa in opera delle attrezzature ludiche

Cerveteri, arrivano i giochi al parco Vannini

Il parco dedicato a Marco Vannini a Cerveteri inizierà finalmente a colorarsi: come si legge infatti nell’ordinanza del comune, è previsto per domani l’arrivo delle attrezzature ludiche, con relativa messa in opera.

Una buona notizia che renderà Ancor più fruibile il parco.