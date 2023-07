” Sono contento di vestire questa maglia, Cerveteri è una piazza importante, ha una storia calcistica che merita di riavere” – ha detto Fagioli

Il Cerveteri è vicino al ripescaggio in Eccellenza, le notizie ad appannaggio dei verdeazzurri sono positive. Alcuni ripescaggi, quindi, potrebbero coinvolgere anche i cervi, anche se per il momento non vi è nessuna ufficialità.

Intanto dopo Mario Di Ventura, ex Civitavecchia e Pomezia , è arrivato Edorado Fagioli dal Campus Eur. Il primo è un centrocampista, l’altro è un esterno alto, che insieme rappresentano un salto di qualità notevole per il reparto offensivo verdeazzurro. Due ingaggi di spessore, molto utili all’economia della squadra di Superchi, che ha voluto elementi di esperienza e capacità tecniche .

Classe 91, Di Ventura per tanti anni ha giocato in Eccellenza, vestendo maglie di squadre prestigiose. Per Fagioli, ex Aranova e Ladispoli, si può dire che è un assistman formidabile, un calciatore che serviva “come il pane” al Cerveteri. ” Sono contento di vestire questa maglia, Cerveteri è una piazza importante, ha una storia calcistica che merita di riavere” – ha detto Fagioli – “Qualsiasi sia la categoria, ho scelto il progetto, ci sono dei bei propositi che mi hanno convinto. Sono arrivato con entusiamo, vorrei che i tifosi siano il nostro dodicesimo”.

