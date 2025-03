Cerveteri , arriva la retrocessione dell’Under 19 nel derby con il Ladispoli

Patron Lupi: “Dispiace tanto, ma i ragazzi hanno dato il massimo. Devo ringraziarli per tutto quello che hanno fatto in un campionato difficile”

Fa male perdere il derby con il Ladispoli e retrocedere con l’Under 19 Elite. Il Cerveteri si arrende, è sconfitto nello spareggio salvezza per 1- 0. Un goal che arriva nel secondo tempo supplementare, dopo una gara combattuta e vivace. Il bello della partita, in verità, è stata la presenza di pubblico, con oltre 800 tifosi sugli spalti. Il presidente Lupi ha accettato con sportività la sconfitta, ringraziando l’impegno dei verde azzurri.

“Voglio dirgli grazie, sono stati encomiabili, hanno lottato fino all’ultimo. Tanta persone allo stadio da quando sono a Cerveteri non ne ho viste, il che mi ha lasciato davvero stupito. Grazie ai tifosi, peccato per il risultato. Nel corso della stagione abbiamo fatto più di quello che ci aspettavamo. Purtroppo oggi è andata male, accettiamo il verdetto, convinti che potremo lavorare per il futuro”.