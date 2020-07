Condividi Pin 14 Condivisioni

Per i cittadini l’amministrazione dovrebbe focalizzare la sua attenzione su temi e questioni più importanti. Intervento anche del consigliere ladispolano Giovanni Ardita: ” E’ più importante realizzare una spiaggia di nudisti che un ospedale”

Cerveteri apre ai nudisti, è bagarre sui social –

Agli “scoglietti”, a due passi dall’area militare di Furbara, già dal prossimo anno gli amanti del naturismo potranno godersi una gionata di mare senza ‘veli’.

La notizia era stata data nei giorni scorsi dal sindaco Alessio Pascucci dopo l’approvazione in consiglio comunale di tre atti urbanistici importanti per il territorio etrusco e in particolare il Pua.

E proprio la spiaggia dei naturisti ha riscosso maggiore ‘successo’.

‘Pienone’ di commenti sui social, tra ilarità e un pizzico di velata polemica nei confronti della decisione dell’amministrazione comunale che, secondo alcuni utenti, dovrebbe invece focalizzare la propria attenzione su temi e questioni più importanti.

Non pseudo pudore (la spiaggetta praticamente è isolata, ad oggi difficile da raggiungere ma che presto vedrà la realizzazione di un ‘sentiero’ ciclo pedonale per consentire agli amanti del naturismo di arrivare facilmente alla meta), ma una questione di priorità.

“Pensasse a ripristinare le strade e rendere più accessibili i passaggi per i disabili”, scrive un utente sui social.

Presa di posizione anche da parte dei consiglieri comunali di opposizione, Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando: “L’oasi per nudisti – hanno detto a Il Messaggero – è uno scempio per la città così come un Pua approvato senza un confronto costruttivo”.

E commenti ‘piccati’ arrivano anche da oltre i confini etruschi, dalla vicina Ladispoli. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Giovanni Ardita: “E’ più importante realizzare una spiaggia di nudisti che un ospedale”.