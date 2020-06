Condividi Pin 9 Condivisioni

Come ogni anno le fiamme possono causare ingenti danni nel territorio

Cerveteri, appello ai proprietari dei terreni: “Create una linea tagliafuoco”

In questi ultimi giorni dove le temperature estive e il forte vento che nelle ore pomeridiane spira sul nostro comprensorio, si stanno creando una situazione di pericolo per quanto riguarda gli incendi.

Purtroppo sul nostro territorio molti terreni sono incolti e la scarsa manutenzione e pulizia creano delle situazioni di vero pericolo in caso di incendio perché molti di questi sono a ridosso di abitazioni, parcheggi e aree boschive.

Si vuole fare un appello ai proprietari dei tirreni di provvedere alla loro pulizia, di creare delle linee taglia fuoco: ogni cittadino deve fare il suo dovere segnalare tempestivamente al numero unico di emergenza 112 sia vista del fumo o di incendio incendio perché il tempo in questi casi gioca un ruolo molto importante.

Si spiega che i vari enti su territorio e le associazioni di protezione Civile si adoperano per la perlustrazione del territorio e come deterrente contro i piromani o chi accende fuochi causando molti danni al nostro territorio e mettendo a rischio anche la vita delle altre persone e di soccorritori che intervengono per spegnere gli incendi.

Ancora una volta speriamo di non dare notizia, come è successo un questi ultimi giorni, di diversi incendi di macchia mediterranea che hanno colpito il territorio di Cerveteri e le sue frazioni: si vuole ringraziare nuovamente i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e volontari che hanno dati loro contributo per la salvaguardia del nostro territorio.