“Giusto riconoscimento per il lavoro, la costanza e la tenacia dimostrati negli anni”

Cerveteri, Anno Zero: “Auguri a Francesca Cennerilli”

Il gruppo politico Annozero si congratula pubblicamente per la nomina a vicesindaco conferita pro tempore all’assessora Francesca Cennerilli dal sindaco Alessio Pascucci.

Crediamo sia il giusto riconoscimento per il lavoro, la costanza e la tenacia dimostrati in tutti questi anni. Con la certezza che saprà affrontare questo nuovo impegno con la stessa passione e determinazione, facciamo a Francesca un grandissimo in bocca al lupo.

Annozero Cerveteri