Due domeniche per immergersi nella storia di Cerveteri e conoscere da vicino alcuni dei luoghi più suggestivi e meno accessibili dell’antica Etruria.

CERVETERI – Un’occasione speciale per conoscere più da vicino il patrimonio archeologico di Cerveteri, attraverso l’apertura straordinaria di siti normalmente chiusi al pubblico. Sono due gli appuntamenti in programma a settembre, organizzati da Nuova Generazione Etrusca e Cornelia Antiqva, con visite guidate alla scoperta di tombe monumentali, reperti e luoghi ricchi di storia.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 13 settembre, alle ore 10, con la visita alla Tomba Regolini Galassi e alle Case Grifoni.

Cerveteri, alla scoperta dell’antica Etruria: aperture straordinarie tra tombe e tesori nascosti

La Tomba Regolini Galassi rappresenta una delle testimonianze funerarie più importanti dell’Etruria e costituisce uno straordinario esempio del periodo Orientalizzante. Dal monumento proviene un prezioso corredo in oro di inestimabile valore, oggi conservato ed esposto presso i Musei Vaticani.

La visita proseguirà alle Case Grifoni, dove sarà possibile conoscere una parte importante della storia più recente legata alla tutela del patrimonio archeologico. Qui sono custoditi reperti tornati a Cerveteri grazie all’attività del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, opere recuperate dopo essere state sottratte e destinate al mercato clandestino dell’arte.

Il secondo appuntamento è invece in programma domenica 20 settembre, sempre alle ore 10, con l’apertura del Tumulo Torlonia, all’interno della Necropoli di Monte Abatone.

Si tratta di un imponente e suggestivo ipogeo risalente al IV secolo a.C., caratterizzato da una particolare architettura funeraria. Al suo interno si trovano quasi 100 letti funerari e un’alcova centrale destinata ai proprietari del tumulo. Una struttura di grande interesse, che offre ai visitatori la possibilità di entrare in contatto diretto con uno dei luoghi più affascinanti dell’area archeologica ceretana.

Due appuntamenti, dunque, che permetteranno di riscoprire una parte importante della storia etrusca e, allo stesso tempo, di conoscere il lavoro svolto per preservare e restituire alla comunità un patrimonio di valore inestimabile.

Le visite inizieranno alle 10. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 0705272, anche tramite WhatsApp, oppure consultare il sito Cornelia Antiqva.

Un’iniziativa che punta a valorizzare e rendere sempre più conosciuto l’immenso patrimonio archeologico di Cerveteri, offrendo al pubblico l’opportunità, non comune, di varcare le porte di luoghi normalmente non accessibili.

Ri. Di.