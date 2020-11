Share Pin 1 Condivisioni

L’opera è stata realizzata dalla pittrice Tiziana Rinaldi Giacometti

Cerveteri, alla Salvo D’Acquisto un murales dedicato ai bambini –

Il cortile della Scuola Salvo D’Acquisto di Cerveteri si colora con l’estro e la sensibilità artistica di Tiziana Rinaldi Giacometti, apprezzata e conosciuta pittrice estremamente nota in città.

Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Tiziana ha realizzato un murales a tema dedicato ai bambini e alle bambine, la fascia di popolazione che maggiormente sta risentendo e soffrendo il periodo storico attualmente in corso, privo di abbracci, di feste, di giochi insieme agli altri compagni.

“Un’opera che Tiziana ha voluto donare a tutti i bambini del mondo, non solo a quelli di Cerveteri – ha detto Francesca Cennerilli, Vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – una bambina, un cuore e la richiesta di un mondo sereno, libero. Questo quanto realizzato all’interno della Salvo D’Acquisto, un messaggio di speranza che auspichiamo presto, possa essere realtà. Ringrazio Tiziana per averci donato la sua arte e per aver condiviso con noi i suoi sentimenti e le sue emozioni attraverso la pittura. Un omaggio davvero bellissimo ai nostri ragazzi e a Cerveteri e che speriamo possa rappresentare l’inizio di una collaborazione insieme a questa bravissima artista”.

Tiziana già nei giorni scorsi aveva donato una sua opera alla città, realizzando sulla serranda dell’edicola storica di Piazza Aldo Moro il murales dal titolo “la Cultura rende liberi”, un inno di speranza sotto forma di pittura, in questo momento così critico anche per lo spettacolo e la musica dal vivo.

L’opera, realizzata a titolo totalmente gratuita, rientra nel progetto ideato da Donato Ciccone #coloriamolanostrascuola.