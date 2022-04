Cerveteri alla marcia della pace, l’assessore Federica Battafarano: “Va difesa e costruita, ogni giorno”

“Ci sono persone che meritano la nostra attenzione.

Giovani che non riescono a trovare un lavoro, altri che vivono nella precarietà, ragazze e ragazzi che non si possono permettere di studiare, persone che si sentono frustrate perché nessuno le valorizza, gente intimidita e ricattata dalle mafie e dalla criminalità organizzata, famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese, gente senza casa, persone che pagano le tasse del nostro Paese a cui neghiamo i diritti di cittadinanza, operai che muoiono sul lavoro, anziani soli e abbandonati, giovani che perdono la vita per difendere i diritti umani, bambini strappati all’infanzia e alle proprie famiglie, donne violentate, abusate e sfruttate, persone terrorizzate dalla guerra e dalla violenza, gente che muore ammazzata in carcere, altra che muore nel deserto o nel Mediterraneo cercando di sfuggire alle persecuzioni e alla miseria.

Ci sono donne, bambini e uomini a cui non viene nemmeno riconosciuta la dignità di essere umani, che sopravvivono in condizioni drammatiche senza pace né giustizia.

Per loro e con loro, in nome di tutte le vittime e dei loro familiari, della dignità e dei diritti di ogni persona, oggi abbiamo marciato da Perugia ad Assisi.

La pace non è conquistata una volta per tutte. E la Marcia è il simbolo dell’impegno civile a difesa della pace. Ventiquattro chilometri che parlano di non violenza, giustizia, diritti umani, libertà, disarmo, partecipazione, responsabilità e speranza.

La pace che i nostri nonni e i nostri genitori ci hanno donato a prezzo di grandi sacrifici non va solo invocata, va difesa e va costruita, ogni giorno. Grazie a tutti quelli che la Marcia l’hanno fatta e a tutti quelli che spendono il proprio tempo per il bene comune con grande generosità ed impegno.

Colgo l’occasione per fare a tutti voi gli auguri per un buon 25 aprile. Buon anniversario della Liberazione d’Italia”.

Federica Battafarano – Assessora alla Cultura di Cerveteri