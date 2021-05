Share Pin 0 Condivisioni

Stipulato un accordo di 3 anni per la realizzazione di progetti annuali per il rafforzamento della conoscenza dello sport paralimpico e l’avviamento degli studenti con disabilità all’attività sportiva

Cerveteri, al via la collaborazione tra l’IC Salvo D’Acquisto e il comitato nazionale paraolimpico

Un accordo con il comitato nazionale paralimpico, nella persona del presidente Luca Pancalli, e l’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto per la realizzazione di progetti annuali “che contribuiscano a rafforzare la conoscenza dello sport paralimpico e l’avviamento degli studenti con disabilità all’attività sportiva attraverso un approccio multidisciplinare ed inclusivo”.

“Un ulteriore piccolo passo avanti dell’istituto comprensivo, verso un programma di crescita per i propri ragazzi in grado di fornire sempre maggiori strumenti, necessari per un giusto confronto con realtà differenti”, hanno spiegato dalla scuola.

E dalla scuola ringraziano in modo particolare il professor Gianluca Vannutelli “per aver curato l’accordo in ogni sua parte, dando così una nuova opportunità ai circa mille allievi dell’istituto (tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) di cui 42 con disabilità, che permetterà a tutti di accedere in orario scolastico ed extrascolastico, a contesti sportivi, con momenti di confronto e crescita”.

“Non dimentichiamoci che il nostro territorio è già protagonista in ambito paralimpico grazie ad atleti diventati dei veri e propri simboli nazionali come Andrea Pellegrini, medaglia d’oro nella sciabola alle Paraolimpiadi di Atene 2004 e campione del mondo di sciabola a squadre nel 2017”.

E tra gli atleti da ricordare c’è anche “Edoardo Giordan che, pluripremiato, parteciperà questa estate alle Paraolimpiadi di Tokyo”.

