Al Granarone, a Cerveteri, venerdì 11 luglio alle ore 19:00 appuntamento con la poesia con “Biancaneve Bambina”

Antonietta De Pasquale, cittadina e docente in una scuola di Cerveteri, si racconta. Lo farà con “Biancaneve Bambina”, la sua prima pubblicazione di poesie, che sarà presentata venerdì 11 luglio alle ore 19:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri. Un pomeriggio intimo, in cui Antonietta, molto nota in città, si presenterà e racconterà al pubblico un lato meno conosciuto di sé, ovvero quello della poesia. Interviene e modera l’evento, la Professoressa Monia Monarca, Vicepreside dell’Istituto Salvo D’Acquisto.

“Un momento letterario speciale quello di venerdì al Granarone – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – con Antonietta De Pasquale, nostra concittadina, vivremo emozioni uniche, avremo occasione di conoscerla meglio e soprattutto di scoprire il suo amore per la poesia. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare”.

Antonietta De Pasquale, nata in provincia di Potenza, vive e lavora come insegnante in una cittadina del litorale laziale. Biancaneve Bambina è la sua prima pubblicazione di poesia. Un suo componimento è stato selezionato da “La Bottega della Poesia” e pubblicato su Repubblica.