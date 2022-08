I residenti di viale Campo di Mare svegliati bruscamente all’alba dalla ditta incaricata della rimozione degli alberi abbattuti nelle settimane scorse

Cerveteri. “Aiuto c’è stato uno scoppio”, ma stanno rimuovendo gli alberi abbattuti –

Riceviamo e pubblichiamo –

Bisogna riconoscere che il motto della Sindaca “continuità ” è stato rispettato. Continua la mattanza degli alberi a Cerenova (vedi taglio alberi a viale Campo di Mare e intersezione tra via Nepi e via Angelucci), ma questo non è tutto.

Stamattina prima delle 6 la ditta incaricata ha iniziato a caricare i tronchi tagliati su Viale Campo di Mare con gru per poi lasciarli cadere all’interno del cassone metallico di un camion .Alcuni residenti, me compresa, all’inizio hanno pensato ad uno scoppio causato da una fuga di gas o di altro. Poi la cosa si è ripetuta protraendosi per oltre un’ora con notevoli disagi per gli abitanti della zona.

Capisco che in un paese civile si eseguano lavori in ore antelucane per non intralciare il traffic,o ma non con questo sistema. Mi rendo anche conto che in questo momento è una storia di poca importanza ma è esemplificativa di come si lavora a Cerveteri.