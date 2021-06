Share Pin 0 Condivisioni

L’iniziativa promossa dal consigliere comunale Mauro Porro. Il 6 giugno il primo appuntamento

Cerveteri: ai nastri di partenza CaereMusica

Cerveteri: ai nastri di partenza CaereMusica

Si apre con un raffinato duo flauto e clarinetto la nuova edizione della rassegna di musica antica, moderna e contemporanea CaereMusica, ideata e realizzata sotto la direzione artistica del Consigliere comunale Mauro Porro, docente e compositore di musica.

La manifestazione, già in passato al centro dell’attenzione per qualità e spessore artistico, gode del patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e del contributo della Regione Lazio, anche quest’anno dimostratasi sensibile alla kermesse.

Ad inaugurare CaereMusica, il CreazyBreath, con Enrico Di Felice, al flauto e flauto in sol e Raffaele Bertolini al clarinetto e clarinetto basso.

Il primo appuntamento è per domenica 6 giugno alle ore 18:30, nella suggestiva cornice del Castello del Sasso. L’ingresso è gratuito, ma vista l’emergenza epidemiologica ancora in corso, è obbligatoria la prenotazione. Si può prenotare inviando un messaggio oppure chiamando il numero 3346161081.

“Gioacchino Rossini, Astor Piazzolla, il Maestro Gianluca Podio, Michele Mangani, grandi brani di compositori che hanno segnato la storia della musica”, ha commentato il consigliere Porro

“Un ricco repertorio, è quello che proporranno questi due straordinari artisti nella serata d’esordio della rassegna CaereMusica che ci pregiamo di ospitare all’interno di una location davvero suggestiva come il Castello del Sasso, nell’occasione, si potrà ascoltare anche un brano di mia composizione, dal titolo ‘D9C1 Lockdown’, da me realizzato durante i periodi più difficili e stringenti della prima fase pandemica”.

“Come sempre auspico possa esserci un’ampia partecipazione di pubblico, che come avvenuto in passato ha trovato in CaereMusica un punto di riferimento culturale davvero imperdibile”.

“La manifestazione di CaereMusica è una vera perla nel ricco programma di eventi culturali che ogni anno Cerveteri propone – ha commentato l’assessore alla cultura, Federica Battafarano – Mi complimento con il Consigliere comunale Mauro Porro, che con costanza e passione porta avanti questa rassegna, anche in questo periodo così fortemente difficile per lo spettacolo dal vivo e il settore culturale tutto”.

