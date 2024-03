Cerveteri, a Tolfa ci sarà la spinta dei tifosi a sostegno della squadra

Cerveteri, a Tolfa ci sarà la spinta dei tifosi. Attese una carovana di auto per la gara delle 15.00 allo Scoponi

Per la trasferta di Tolfa, in programma domani alle 15.00, saliranno sulla collina una carovana di auto, pronta a spingere la truppa verde azzurra alla vittoria. E’ prevista la partenza della tifoseria per le 13.30 presso lo stadio, dove si ritroveranno i sostenitori dei cervi per essere, come sempre, il dodicesimo in campo. Al Cerveteri serve vincere sul campo di una squadra pretendente alla vittoria finale. Partita difficile, ma non impossibile. I tifosi ceriti ci credono, mai come in questo momento saranno al fianco della squadra di mister Caputo.