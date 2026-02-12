Cerveteri, a Palazzo Ruspoli torna “LoveArt”: un inno alla bellezza e all’amore

Cerveteri si prepara a celebrare il fine settimana di San Valentino all’insegna della cultura. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, la Sala Ruspoli ospiterà la seconda edizione di “LoveArt”, una straordinaria mostra collettiva che riunisce le opere di oltre trenta artisti.

L’iniziativa, curata da Luisana “Lulù” Leone, si propone come un percorso multisensoriale che abbraccia pittura, fotografia e musica, ponendo al centro il tema dell’amore e delle emozioni.

Il programma prevede l’inaugurazione ufficiale sabato 14 febbraio alle ore 18:00. Ad aprire il vernissage sarà il “Mezzo Forte Clarinet Quartet”, un quartetto di clarinetti che eseguirà un repertorio di brani celebri e popolari.

Il calendario degli eventi proseguirà nella giornata di domenica 15 febbraio: la mattina sarà allietata dall’intervento solista di Antonio Constantino al sassofono, mentre il pomeriggio si concluderà con il dj set curato da Charlie Road.

La mostra resterà aperta al pubblico sabato dalle 18:00 alle 21:00 e domenica con orario sdoppiato, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. L’ingresso alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Cerveteri, è libero e gratuito.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera immergersi in un evento ideato e studiato per condividere la bellezza dell’arte in tutte le sue forme.