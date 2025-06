Sul posto vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri e Polizia Locale

Un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, in un appartamento in viale Manzoni a Cerveteri.

Sul posto sono intervenuti, con due mezzi, i vigili del fuoco di Marina di Cerveteri, i Carabinieri, la protezione civile comunale della città e la polizia locale che sta regolando il traffico.

Illesi gli occupati dell’appartamento.