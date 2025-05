Cerveteri, 3000 rose cucite all’uncinetto impreziosiranno l’infiorata

Il Centro APS Mai Soli ha donato una rete di 8 metri decorata con 3000 rose cucite a mano per celebrare l’infiorata del 25 maggio

Ci sono progetti preziosi per la comunità, dei veri e propri doni che vengono regalati per arricchire manifestazioni storiche e sempre partecipate, proprio come la tradizionale Infiorata di Cerveteri che si terrà domani, domenica 25 maggio. Le vie del centro storico, e non solo, si riempiranno di fiori e di un tappeto speciale preparata dall’APS Mai Soli. Le signore del Centro, infatti, coadiuvate nel lavoro da diverse imprese e privati cittadini che hanno contribuito all’iniziativa con l’acquisto della lana, hanno creato un tappeto di circa 8 metri e decorato con circa 3000 rose ricamate all’uncinetto e cucite a mano una ad una.

Il progetto, nato da un’idea di Stefania Lucci, ha subito trovato l’approvazione di Angela Termini, Presidente dell’APS e la collaborazione delle signore del gruppo dei lavori manuali: Lucia Lucci, Jolita Palermo, Cinzia Massici, Anna Rossetti, Teresa Oliverio con la collaborazione di Elena Paladino, Manuela Manco, Luisa Conte, Olga Piperno, Tina Peri, Patrizia Di Napoli e altre signore.