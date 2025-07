Cerveteri: 1,5 milioni di euro per la scuola di via Castel Giuliano

I fondi ottenuti grazie ad un programma regionale, Gubetti: “Permetterà un grande intervento di riqualificazione”

Grazie al Programma Regionale FESR Lazio 2021–2027 il Comune di Cerveteri è riuscito ad aggiudicarsi un importante finanziamento di ben Un milione e mezzo di euro per la scuola di Via Castel Giuliano a Cerenova.

Ad annunciarlo sui social il Sindaco Elena Gubetti che spiega come il finanziamento permetterà di realizzare un grande intervento di riqualificazione energetica in uno dei plessi scolastici più importanti del territorio.

Il Sindaco ha poi elencato tutti gli interventi previsti: un nuovo cappotto termico, la sostituzione del generatore, nuovi infissi esterni per evitare dispersioni di calore e l’efficientamento di tutti i punti luce.

“Un’opera fondamentale, che migliorerà il comfort per studenti e personale scolastico, e renderà l’edificio molto più efficiente dal punto di vista energetico”, dichiara Gubetti che aggiunge: “Si tratta di un risultato importante per tutta la nostra comunità. Continuiamo a investire nell’edilizia scolastica e nella qualità degli ambienti in cui crescono i nostri bambini e ragazzi”.