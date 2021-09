Il bando accessibile alle famiglie con un Isee fino a 15 mila euro. Assessore Napoli: “Un supporto per le famiglie in difficoltà”

Centri estivi, il Comune di Civitavecchia rimborserà parte dei costi –

Il Comune di Civitavecchia ha approvato un avviso pubblico per individuare i possibili beneficiari di un contributo per il parziale rimborso del costo di frequenza ai centri estivi per l’anno 2021.

“Il limite di 15 mila euro di Isee potrà coprire una grande fascia di popolazione che ha usufruito dei centri estivi legalmente autorizzati dal Comune”, ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Napoli.

“Un segnale importante per il diritto alla famiglia ed un supporto per le famiglie in difficoltà. Grazie come sempre agli uffici per il lavoro svolto”, ha concluso.

La domanda potrà essere presentata per via telematica tramite un modulo online disponibile al link https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CE_2021.

Potrà essere compilata dal 3 settembre fino alle ore 12,00 del 20 settembre 2021: per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID.

Occorre allegare l’attestazione del Legale Rappresentante del Centro estivo dell’effettiva frequentazione del minore (tra il 15/06/2021 e il 10/09/2021) secondo il modello predisposto.

Per i requisiti di accesso e la procedura per l’erogazione del beneficio si rinvia all’avviso pubblico sul sito del Comune di Civitavecchia.