Cena, incontro sindaco-mamme: si va verso il trasferimento al Quartaccio

Per riparare i problemi idrici evidentemente ci sarà bisogno di più tempo

Si sta svolgendo l’incontro tra il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci e i genitori degli studenti dell’Istituto G.Cena. Un incontro dai temi accesi, in cui pare inevitabile, tra il malcontento di mamme e papà, il trasferimento momentaneo al Quartaccio, per permettere il ripristino delle problematiche relative ai servizi idrici, che paiono più irrisolvibili di quanto si pensasse. Secondo Pascucci comunque, c’è una mancanza di comunicazione tra amministrazione e dirigenza scolastica, che avrebbe voluto rinviare a oggi il meeting per trovare una soluzione.

In giornata anche l’opposizione, per bocca dei consiglieri Orsomando e De Angelis, aveva detto la sua, richiedendo che si attivasse una procedura d’urgenza per risolvere la problematica. Tra le altre opzioni, scartate in primis da Pascucci, anche l’installazione di container per tamponare e garantire delle “aule di fortuna”.

Potete seguire la diretta qui:

Incontro dal Granarone con i genitori del plesso centrale Giovanni Cena