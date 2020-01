Condividi Pin 1 Condivisioni

CdZ Valcanneto, domani l’incontro del Comitato con i cittadini-

Si informa che domani 12 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.30, presso il Pallone di Via scarlatti – Valcanneto, rappresentanti del CdZ saranno presenti ed a disposizione per incontrare i cittadini di Valcanneto, soci e non soci.



Sara l’occasione per un confronto con la Cittadinanza su idee e criticità.

Sara anche possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione 2020 (quota simbolica di 10 euro anno; 5 euro per familiare con socio iscritto; iscrizione gratuita per ragazzi al di sotto di 25 anni)