Cavaliere sul palco dei no mask, Loddo: “Non conosce il valore della fascia tricolore”

La partecipazione del capogruppo di FDI crea sconcerto e alimenta le polemiche

Ho visto il video del raduno di no mask a roma. Non sono stato sorpreso del fatto che il consigliere comunale di Fratelli di Italia Cavaliere fosse sul palco sono stato sorpreso che indossasse la fascia tricolore. Evidentemente il consigliere non conosce il valore ed il peso di quella fascia. Indossasse la fascia significa rappresentare l’intera comunità al di là degli schieramenti e delle appartenenze politiche. Associare Ladispoli a quel raduno e alle affermazioni di Cavaliere è un offesa alla città. Ancora più grave se la fascia fosse stata data dal Sindaco. Chiediamo pertanto una presa di posizione dell’amministrazione che smentisca la vicinanza alle affermazioni di Cavaliere e da quel raduno.

Così il consigliere comunale Giuseppe Loddo sulla partecipazione contestata di Raffaele Cavaliere al raduno no-mask di ieri