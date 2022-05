Giornata dedicata alla libera espressione e alla partecipazione a cura di Imprenditore di sogni

Al Castello di Santa Severa il 2 giugno si festeggia la nascita della Repubblica –

Per festeggiare la nascita della nostra Repubblica, il 2 giugno il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella organizza una giornata dedicata alla libera espressione e alla partecipazione a cura di Imprenditore di sogni.

Gli spazi del Castello di Santa Severa saranno animati da artisti di strada, musicisti, acrobati, per regalare ai visitatori arte e bellezza. Verranno allestite delle “stazioni dell’arte” dove sarà possibile anche partecipare attivamente. Una tela per dipingere, una grande bandiera italiana dove scrivere il proprio pensiero sulla libertà, una postazione libera per suonare la chitarra o per cantare la propria canzone preferita, magie con bolle di sapone e anche una postazione dedicata alle attività per i più piccoli con animatori e clown.

All’ingresso sarà presente uno “strillone”, che distribuirà un piccolo “giornale” di benvenuto, che annuncerà la nascita della Repubblica e con piccole nozioni storiche e curiosità sulla Storia della nostra Repubblica. I visitatori avranno modo di interagire con ballerini, attori, artisti circensi, musicisti, per celebrare insieme una giornata indimenticabile. Alla fine del percorso, una grande bandiera, dove ognuno dei visitatori potrà lasciare un pensiero, uno scritto, esprimendo se stesso e le proprie fantasie.

La musica sarà padrona del tempo e dello spazio, mentre gli artisti circensi intratterranno il pubblico alternandosi con i danzatori. L’animazione sarà attiva in diversi momenti della giornata, dalle 11:00 alle 12:30, dalle 16:00 alle 17:00, dalle 18.00 alle 19.00. Inoltre per i visitatori sono previste delle degustazioni gratuite dei prodotti del marchio Natura in campo, i prodotti dei Parchi del Lazio, presso la bottega del Castello con Etica food.