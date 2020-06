Condividi Pin 0 Condivisioni

L’intervento è tutt’ora in corso, non risultano persone intossicate

Castel Romano, incendio di materiali di risulta vari. Intervengono i Vigili del Fuoco – Nel primo pomeriggio di oggi in località Castel Romano, via del La Comunella, sono intervenute quattro squadre del comando provinciale Vigili del Fuoco di Roma a causa di un incendio di materiali di risulta di varia natura. La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza è stata ridimensionata anche grazie all’intervento del Carro Schiuma. L’intervento è tutt’ora in corso, non risultano persone intossicate.