Cittadini stanchi ed indignati

”Cassonetti dei rifiuti bruciati a Civitavecchia”

”Cassonetti dei rifiuti bruciati sopra al porto di Civitavecchia”, a parlare sono i cittadini che sui social network esprimono stanchezza e rabbia nei confronti di chi continua a danneggiare la loro città. E ancora: “Siamo stanchi di questo schifo”.

I cassonetti erano stati collocati in un punto alla portata di tutti, sia dei commercianti che dei turisti, in quanto posizionati sul lungoporto di Civitavecchia, decisione che forse non aveva messo di comune accordo proprio tutti.