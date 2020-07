Caso Vannini, altre due persone a casa Ciontoli quella notte?

Condividi Pin 0 Condivisioni

Secondo Emme Team potrebbero esserci stati altri due uomini: isolate due voci ignote

La notizia potrebbe essere di quelle sconvolgenti, soprattutto a tre giorni dall’udienza di secondo grado per l’omicidio di Marco Vannini: secondo quanto riporta il Messaggero, Emme Team, l’azienda americana che era riuscita ad analizzare la voce di Marco in sottofondo nelle chiamate al 118 della famiglia Ciontoli, due uomini non identificati potrebbero essere stati presenti nella casa di Via de Gasperi in cui si è consumata la tragedia. I tecnici hanno infatti lavorato sulle stesse chiamate effettuate prima da Federico e poi da Antonio Ciontoli, isolando le voci di due ignoti, il primo che sembrerebbe dire “Non lo muovi”, il secondo che interviene dicendo “È solo un taglio” e poi “Spiegaglielo bene”.

Una notizia inaspettata che merita approfondimento e accertamento, almeno secondo il legale della famiglia Vannini, Celestino Gnazi, che chiede sia fatta luce sull’ennesimo colpo di scena di una vicenda oscura e mai chiarita in tutti i suoi aspetti, a causa di omissioni, bugie, contraddizioni e dubbi che spuntano ormai di giorno in giorno.

Di Alessandro Ferri