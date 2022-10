Casa della Salute di Palidoro: modificati gli orari del Pua

Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13.30 e giovedì dalle 13 alle 17

“Nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9:30 alle 13:30 ed il giovedì dalle ore 13:00 alle 17:00 sarà a disposizione dei cittadini della zona nord di Fiumicino lo sportello P.U.A. presso la Casa della Salute di Palidoro, prioritariamente rivolto alle persone con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali”. Lo afferma l’Assessora alle Politiche sociali Alessandra Colonna.

“Scopo del P.U.A. – aggiunge – è facilitare l’accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali non comprese nell’emergenza. Il PUA si caratterizza quindi come il luogo di presa in carico di gestione multidisciplinare dei bisogni dei cittadini, garantendo, fin dal momento del primo contatto, l’accesso unitario ai servizi sociali e socio sanitari”.

“Il P.U.A. – prosegue il Presidente della Commissione sociale Armando Fortini – è un importante strumento, attivato dal Comune in raccordo con l’ASL, per l’integrazione socio-sanitaria, finalizzata a promuovere e tutelare la salute delle persone e delle famiglie, garantendo ai cittadini residenti o temporaneamente presenti sul territorio di accedere a tutte le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio. Il P.U.A. svolge le funzioni di “sportello unico” per i servizi sociali e socio sanitari con modalità atte a promuovere la semplificazione e pari opportunità nell’accesso per gli utenti, l’unicità del trattamento dei dati degli utenti, l’integrazione nella gestione del caso. Il P.U.A. si caratterizza quale “modalità organizzativa che, nell’ottica di fornire risposte integrate, complete e appropriate a bisogni semplici e avviare i percorsi per i bisogni complessi, è funzionale anche alla razionalizzazione dei processi e delle risorse. Prevede il raccordo con gli uffici di Segretariato Sociale presenti sul territorio dei Municipi e con gli altri sportelli di accesso e d’informazione”.

“Ringraziamo – concludono – il Direttore Generale della ASL RM3 Dott.ssa Francesca Millito, il Direttore Sanitario Aziendale Dott.ssa Daniela Sgroi, la Direttrice del Distretto RM3 Dott.ssa Maria Letizia Eleuteri ed il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Fiumicino Dott. Fabio Sbrega per aver accolto le richieste giunte all’amministrazione comunale e per aver rafforzato un servizio di grande utilità ai cittadini”.