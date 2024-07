Il Comune di Fiumicino annuncia che è stato confermato il finanziamento del fondo “Carta Dedicata a te” destinato a sostenere le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro

Il Comune di Fiumicino annuncia che, con il Decreto interministeriale MASAF-MIMIT-MINLAVORO-MEF n. 250213 del 4 giugno 2024, è stato confermato il finanziamento del fondo “Carta Dedicata a te”, destinato a sostenere le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro. Il contributo si prefigge di alleviare le spese per beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

“Saranno 1.882 i nuclei familiari del nostro territorio comunale a beneficiare del sussidio economico di 500 euro all’anno che sarà erogato tramite una carta elettronica di pagamento “Postepay” emessa da Poste Italiane. Non sarà necessario presentare domanda per accedere al beneficio. – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca. – Il Comune di Fiumicino, ricevuto l’elenco dei beneficiari da parte dell’INPS e completato l’iter di verifica delle posizioni anagrafiche e di eventuali incompatibilità, comunicherà ai nuclei beneficiari lo status di aventi diritto. L’elenco definitivo sarà trasmesso a Poste Italiane per la preparazione delle carte, che i beneficiari potranno ritirare presso gli uffici postali abilitati. – prosegue – “Questo intervento non è solo un aiuto economico, ma un segno del nostro impegno continuo per la solidarietà ed il benessere della comunità. Il contributo ‘Carta Dedicata a te’ non solo agevola le famiglie con risorse finanziarie, ma rappresenta anche un riconoscimento dell’importanza del supporto sociale in momenti di difficoltà economica. Siamo convinti che l’iniziativa contribuirà a migliorare le condizioni di vita di molte famiglie ed a favorire una maggiore equità sociale.”

Tempistiche:

• Attivazione delle carte: A partire da settembre 2024.

• Primo pagamento: Entro il 16 dicembre 2024 (pena la decadenza del beneficio).

• Termine di utilizzo: Entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Requisiti per Accedere al Contributo:

1. Nuclei familiari con ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

2. Residenti in Italia con tutti i membri iscritti all’anagrafe comunale.

Ordine di Priorità:

• Nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, con priorità per i nuclei con ISEE più basso.

• Nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, con priorità per i nuclei con ISEE più basso.

• Nuclei familiari con almeno tre componenti, con priorità per i nuclei con ISEE più basso.

Incompatibilità:

Il contributo non è destinato a nuclei beneficiari di:

• Assegno di inclusione.

• Reddito di cittadinanza.

• Carta acquisti.

• Altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà che prevedano un sussidio economico (nazionale, regionale o comunale).

Non è inoltre previsto per nuclei familiari con membri percettori di:

• NASPI o DIS-COLL.

• Indennità di mobilità.

• Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito.

• Cassa integrazione guadagni (CIG) o altre forme di integrazione salariale.