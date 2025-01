“Il caro carburanti colpisce tutti i comparti produttivi della Regione Lazio” commenta la Consigliera del PD Califano

Il caro carburanti non colpisce solo i privati cittadini ma tutti i comparti produttivi della Regione Lazio. L’impennata dei prezzi del gasolio, circa 15 centesimi a litro, rischia, se non affrontata in maniera decisa, di affossare uno dei settori di punta dell’agroalimentare laziale: la pesca. Parliamo di aumenti di migliaia di euro al mese per ogni peschereccio, che seguono ai già cospicui incrementi dello scorso anno. Per questo ho presentato una mozione che chiede al Presidente Rocca di stanziare un fondo speciale a sostegno delle nostre marine, tra le più importanti d’Italia, e di calendarizzare dei tavoli regionali di confronto, così come richiesto anche dalle associazioni di categoria, per affrontare criticità e possibili soluzioni e mettere in sicurezza questo fondamentale asset.

Lo dichiara la Consigliera regionale del PD Lazio, Michela Califano