carnevale a fiumicino tutti gli appuntamenti

Sei appuntamenti per un carnevale itinerante

Un Carnevale che non lascia indietro nessuno quello organizzato a Fiumicino, per tre week end consecutivi sarà possibile festeggiare una delle feste più amate da grandi e piccini, la più spensierata e sicuramente quella più spiritosa. Di seguito tutti gli appuntamenti, si partirà da Maccarese, poi sarà la volta di Fregene e testa di Lepre, il 10 febbraio a Focene e per la chiusura sfilate a Fiumicino e Passo Scuro.

28 gennaio: la Prima Edizione del “Carnevale di Maccarese” che si svolgerà, tra Via Giovanna Reggiani e Via Castel San Giorgio,a partire dalle 14.30. Un’iniziativa dell’Associazione “Tradizioni Future” in collaborazione con gli agricoltori della località che prevede una parata di carri allegorici, trampolieri, majorettes, gli “Sbandieratori di Vignanello”, spettacoli di magia, street band, animazione per bambini e moto d’epoca. Saranno premiati i primi tre carri classificati e la miglior maschera.

4 febbraio: a cura della Pro Loco di Fregene, si terrà la “Sfilata di Carnevale” dei carri tradizionali e un concorso di maschere. Partenza alle 14.30 da Viale Castellammare.

4 febbraio: a “Sfilata dei carri”, aperta dal gruppo brasiliano di Edy La Gatta Nera in abiti, nel borgo di Testa di Lepre: si sfideranno in parata le allegorie delle 4 contrade. Alle 13.30 musiche e balli caraibici in piazza .

10 febbraio: la Seconda Sdizione del “Carnevale di Focene” organizzata dall’A.s.d. Atletico Focene.

11 febbraio: 34° edizione del “Carnevale a Mare”, la maschera carnevalesca ufficiale di Fiumicino, organizzata nel Borgo Valadier, lungo il porto canale di Fiumicino, a cura della Pro Loco. La festa si svolgerà nel centro storico con gruppi mascherati e carri accompagnati da musica ed animazione . Previsto anche un mercatino artigianale dalle ore 10 alle 18 in Via Torre Clementina nel tratto compreso tra palazzo Noccioli e Via Orbetello.

11 febbraio: sfilata in maschera a Passoscuro, su iniziativa della Pro Loco: alle ore 15 partenza in Piazza Santarelli ed arrivo alla polisportiva in via Serrenti.

“Il carnevale 2024 ricco di eventi è un’ulteriore dimostrazione, dopo la start-up dell’estate ed il Natale organizzato in tutte le località, della sinergia che si è creata tra l’amministrazione, le pro loco e le associazioni del territorio – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Valentina Torresi. – Le interlocuzioni avute con le diverse realtà attive sul comune, sin dall’inizio del mandato, si sono rivelate vincenti, contribuendo alla realizzazione di un carnevale colorato e divertente”.