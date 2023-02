Paolacci: “Il metito è dei volontari, non ho parole per ringraziarli”. Maschere, carri e animazione sarà una festa colorata da tanta creatività

Carnevale a Cerveteri, sabato pomeriggio la prima edizione a Cerenova –

Vigilia del Carnevale di Cerveteri, prima edizione che domani (sabato 11 febbraio) si svolgerà in via Sergio Angelucci a Cerenova. Sfilate e carri, ben quattro allestiti dai volontari dalle Proloco di Due Casette, quella di Marina di Cerveteri e dai cittadini di Sasso, Pian della Carlotta, Cerenova Costantica, Chiesa di San Francesco e dall’ Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri. Il tutto grazie al sostegno del Comune di Cerveteri e l’assessorato alla cultura. Dalle 16 circa tutti mascherati per allietare la festa carnevalesca, animata da giochi per bambini, acrobati, cavalli e fuochi. L’idea è nata da Gianluca Paolacci, consigliere comunale da pochi mesi, il quale ha creato in collaborazione con tanti amici questo evento. L’ obietto oltre a far divertire la gente, è quello di lavorare per una manifestazione futura più grande, che diventi un appuntamento fisso per la città.