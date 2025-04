Mercoledì 9 aprile, alle ore 16:00, la comunità di Capranica Prenestina si riunirà per una messa in memoria di Ilaria, ad una settimana dalla sua scomparsa. La celebrazione si terrà nel luogo del suo ritrovamento, come simbolo di vicinanza e affetto nei confronti della sua famiglia.

In segno di solidarietà e per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, tutti i partecipanti sono invitati ad indossare un indumento o un accessorio di colore rosso. Un piccolo ma significativo gesto per onorare la memoria di Ilaria e per ribadire il rifiuto di ogni forma di violenza.

Non sarà una manifestazione, ma un momento di raccoglimento e preghiera, un’occasione per esprimere il proprio sostegno alla famiglia in questo doloroso momento. La comunità di Capranica Prenestina si unisce con il cuore, nel silenzio e nella preghiera, affinché il ricordo di Ilaria possa vivere per sempre.