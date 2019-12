Condividi Pin 1 Condivisioni

Atac informa i cittadini sul trasporto pubblico in occasione del 31 dicembre e 1 gennaio

Capodanno 2020 a Roma: gli orari di metro bus e treni

In attesa di conoscere risposta alla domanda “Che fai a Capodanno?” che ci ha tanto perseguitati negli ultimi periodi, è bene munirsi di qualche informazione sul trasporto pubblico in città e prepararsi per tempo.

A Roma, per esempio, Atac informa i viaggiatori che martedì 31 dicembre sia bus che tram effettueranno il regolare servizio fino alle ore 21.

Le linee H-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905-913-MA13 invece prolungheranno le corse con l’orario straordinario sino alle 2:30 con le ultime partenze dai capolinea. Ad effettuare lo stesso servizio anche le metro che chiuderanno alle ore 2:30.

Quindi saranno operative le linee notturne nMA-nMB-nMB1-nMC-nME che sostituiranno le corse della metro A, B e C e della ferrovia regionale Roma-Lido.