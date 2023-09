Caos trasporti, Califano e Minnucci (PD Lazio): “Presentata richiesta audizione con RFI, Cotral e Regione” –

Sul caos delle linee regionali occorre fare chiarezza. Che ci sarebbero stati dei problemi lo si sapeva da giugno. L’assessore Ghera e Ferrovie dello Stato avevano rassicurato sindaci, amministratori e comitati che a partire da lunedì 4 settembre i disservizi sarebbero stati azzerati. È accaduto esattamente il contrario. A essere quasi azzerate sono state le corse. Cosa si è fatto per 100 giorni? Perché nessuno si è preso la briga di studiare un piano alternativo? Qui parliamo di centinaia e centinaia di tratte soppresse quotidianamente. Per questo, insieme al Capogruppo del Pd, Mario Ciarla, abbiamo presentato la richiesta di un’audizione urgente con i vertici di Rfi, Trenitalia, Cotral, Astral, i comitati dei pendolari e quelli territoriali e l’assessore regionale competente. Vogliamo sapere cos’è successo, come si sia potuti arrivare a tutto questo. Cosa abbiano in mente per tamponare quello che è a tutti gli effetti un inferno. Se siano previste penali e il rimborso dell’abbonamento di settembre. È una questione di dignità nei confronti di migliaia di pendolari che stanno pagando per colpe non loro.

Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti del Pd Lazio, Michela Califano ed Emiliano Minnucci