Cantieri stradali a Cerveteri, si riasfalta tutta via Sicilia

Continuano gli interventi di rifacimento del manto stradale nella parte alta di Cerveteri. Dopo i cantieri di questi giorni in Via Arno, via Po e via Tevere, proseguiti poi in queste ore con quelli in via San Rocco, martedì 30 gennaio sarà il turno di via Sicilia, la strada subito dopo le Poste di Via Settevene Palo.

“Un cantiere con il quale riasfaltiamo via Sicilia in tutta la sua lunghezza – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti – questi lavori seguono i lavori di scavo e manutenzione della rete idrica effettuati recentemente da Acea Ato 2. Nel pieno rispetto del Regolamento sugli scavi del nostro Comune, la società dunque provvederà a riasfaltare l’intera carreggiata di via Sicilia, una strada con un’alta concentrazione di abitazioni e transitata, in particolar modo a piedi, da tantissime persone”.

“A seguito di questi lavori – conclude l’Assessore Matteo Luchetti – rinnovo i miei ringraziamenti al personale dell’Ufficio Opere Pubbliche ed in particolar modo al Geometra Federico Feriozzi per il lavoro svolto”.