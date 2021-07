Il cane è stato subito affidato alle cure del veterinario

Cane cade nel tombino a Vigna di Valle. Salvato dai VVF di Bracciano

Nella mattinata di oggi, i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per salvataggio animale in via Umberto Nobile a Vigna di Valle. Un cane è inavvertitamente caduto in un tombino di raccolta delle acque piovane.

Arrivati sul posto i Vvf hanno subito provato a trarre in salvo l’animale. Il quadrupede però si era rifugiato in un tubo di collegamento di due tombini rendendo vani i tentativi di recupero. Si è reso necessario l’impiego della squadra USAR, grazie ad attrezzatura specializzata è riuscita a raggiungere l’animale e riportarlo in superficie. Il cane è stato subito affidato alle cure del veterinario. Sul posto anche i Vigili urbani di Bracciano.