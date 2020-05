Condividi Pin 0 Condivisioni

Questa mattina alle 10 amministrazione comunale e Capitaneria di Porto si troveranno sulla spiaggia per dare seguito all’iter avviato già nel 2018

Campo di Mare, sopralluogo per lo spostamento della linea demaniale –

L’emergenza coronavirus non ferma i lavori di spostamento della linea demaniale a Campo di Mare.

Già lo scorso 3 marzo l’amministrazione comunale, la Capitaneria di Porto e il demanio marittimo si erano dati appuntamento sulla spiaggia per tracciare quella che dovrebbe essere la nuova linea di confine tra proprietà privata e area demaniale.

E questa mattina nuovo appuntamento con la Capitaneria di Porto per un importante sopralluogo per concludere l’iter per lo spostamento della linea demaniale. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco Alessio Pascucci.

Già nel dicembre 2018 l’amministrazione comunale aveva formalizzato la richiesta al demanio marittimo e alla Capitaneria di Porto per l’arretramento della linea demaniale andando ad interessare tutto ciò che è sabbia.

A questo seguì un primo incontro sulla spiaggia per battere il passaggio della vecchia linea demaniale, come spiegato dall’assessore all’ambiente Elena Gubetti.

Linea demaniale che passa proprio dietro tutti gli stabilimenti balneari ad eccezione di uno che invece risulta tagliato a metà (in parte si trova su suolo demaniale e in parte su un terreno di proprietà della Ostilia).

Dall’incontro in spiaggia furono elaborati dei progetti, anche da parte del demanio marittimo che propose l’arretramento del demanio fino al muretto presente sull’area.

E oggi proprio sulla spiaggia ha preso il via il terzo sopralluogo